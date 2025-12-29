Воронежцам покажут рождественские ретро открытки

На новогодних каникулах во дворце Ольденбургских стартует новая выставка. «Ретро Рождество: старинные игрушки и открытки» откроется 2 января. Этот проект — путешествие к истокам праздничной традиции разных стран. Более 150 старинных открыток и игрушек перенесут гостей в праздничную атмосферу начала XX века.
— Искусство маленькой открытки и рукотворной елочной игрушки отражало дух своей эпохи, от изящных дореволюционных сюжетов до фирменного стиля советского времени. Экспозиция рассказывает историю вещей, которые бережно хранились в семьях и частных коллекциях, — сообщила администрация дворцового комплекса. — Евгения Ольденбургская заложила традицию благотворительной филокартии, где искусство открытки служило помощи людям. Экспонируя эти раритеты в стенах дворца, мы не только показываем историю праздника, но и чтим ее наследие, соединяя культурные традиции с идеалами милосердия.
Раритеты на выставке представят Музей истории Пермской открытки и воронежская Галерея советской эпохи. Это уникальные почтовые карточки из коллекции Л. Ф. Достоевской, а также редчайшие советские открытки начала XX века и игрушки периода раннего СССР.
Выставка продлится по 1 февраля, 6+