«Буднично и без фанфар»: трамвай № 5 вернулся на прежний маршрут

В Калининграде утром, 29 декабря, трамвай № 5 «ул. Бассейная — ул. Дюнная» вернулся на прежний маршрут. Спустя чуть более трех месяцев трамваи вновь идут к кольцу на Бассейной. Об этом сообщил телеграм-канал «Калининградский трамвай».
«Пока трамваи будут ходить там с ограничением скорости: финишная отделка пути на проспекте Мира и кольце должна быть выполнена позже, не раньше апреля. До этого должны завершиться работы с тротуарами вдоль путей (они окажут влияние на геометрию рельсошпальной решетки), а пути будут обкатываться весь зимний период», — добавляет администратор телеграм-канала.
Напомним, что капитальный ремонт трамвайных путей на конце маршрута № 5 в Калининграде оценили в 185,6 млн рублей. Заказчиком работ выступает МКУ «ГДСР». В связи с проведением работ с 22 сентября изменилась схема движения трамвая № 5 «ул. Бассейная — ул. Дюнная». После закрытия на ремонт значительной части путей маршрута жители высказывают недовольство транспортом, предоставленным им в качестве альтернативы. По словам калининградцев, маршрутки не выходят на Советский проспект, и попасть в район Аллеи Смелых теперь можно только с пересадкой. В конце декабря горвласти обещали, что трамвай вернется не прежний маршрут «примерно» с 29 декабря.
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил администрации разработать комплексный план маршрутной сети областного центра. По его словам, на обновление участка трамвайных путей на проспекте Мира от Чкалова до Бассейной с разворотным кольцом «было больше всего запросов».