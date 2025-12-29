«Буднично и без фанфар»: трамвай № 5 вернулся на прежний маршрут

Напомним, что капитальный ремонт трамвайных путей на конце маршрута № 5 в Калининграде оценили в 185,6 млн рублей. Заказчиком работ выступает МКУ «ГДСР». В связи с проведением работ с 22 сентября изменилась схема движения трамвая № 5 «ул. Бассейная — ул. Дюнная». После закрытия на ремонт значительной части путей маршрута жители высказывают недовольство транспортом, предоставленным им в качестве альтернативы. По словам калининградцев, маршрутки не выходят на Советский проспект, и попасть в район Аллеи Смелых теперь можно только с пересадкой. В конце декабря горвласти обещали, что трамвай вернется не прежний маршрут «примерно» с 29 декабря.