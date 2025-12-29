Новогоднюю ночь может украсить уникальное природное явление: подробности

Ученые из ИКИ РАН сообщили, что в новогоднюю ночь есть шанс увидеть северное сияние над некоторыми регионами России. Это стало возможным из-за внезапного роста активности на Солнце. Информация опубликована в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Раньше специалисты считали, что вероятность такого явления минимальна. Однако ситуация изменилась неожиданно. В последние дни на Солнце усилились вспышки.
Большинство активных зон находились далеко от линии, соединяющей Солнце и Землю. Поэтому их вспышки не могли повлиять на нашу планету. Единственной зоной, способной воздействовать на Землю, оставалась область номер 4317 в северном полушарии звезды.
Именно там ночью произошла серия вспышек. Среди них две были сильными — класса M. Первая вспышка уровня M4.2 случилась в 01:39 по московскому времени, вторая уровня M2.2 — в 03:02.
Моделирование показало, что эти вспышки выбросили в космос облако плазмы среднего размера. Оно доберется до Земли примерно за трое суток. Облако заденет планету краем в ночь на 1 января.
Точное время прихода облака предсказать сложно — погрешность составляет 5−7 часов. Шансы увидеть полярные сияния выше всего на северо-западе страны. Это Мурманск, Архангельск, Республика Карелия, Ленинградская область и Санкт-Петербург.
В центральных регионах вероятность невелика, поскольку событие средней силы. К тому же облако плазмы пройдет в стороне. Но в новогоднюю ночь чудеса случаются, и Солнце может удивить всех.
Напомним, что в ночь на 19 октября в разных уголках России наблюдалось северное сияние. Жители сообщили о ярких зеленых, синих и красных оттенках, в которые окрасилось небо.