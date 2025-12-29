Ситуация на строгом контроле: Роспотребнадзор обнаружил опасные соединения в популярном напитке

Сотрудники Роспотребнадзора в ходе внеплановой проверки обнаружили летучие органические соединения в составе лимонада Aloe Vera, который производит ООО «ВЕЛЬТА ПЕНЗА». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
После проведенных лабораторных исследований выяснилось, что образцы пяти дат изготовления содержат летучие органические соединения.
«Продолжаются комплексные исследования, в том числе на незаявленные вещества», — говорится в публикации.
Роспотребнадзор направил требование о блокировке продажи напитка и торговых и дистанционных площадок.
В ведомстве заявили о продолжении эпидемиологического расследования.
«Ситуация остается на строгом контроле», — заключили в Роспотребнадзоре, призвав россиян не потреблять пока напиток Aloe Vera производства ООО «ВЕЛЬТА ПЕНЗА».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия готова к потенциальным эпидемиологическим угрозам, которые могут быть страшнее COVID-19.
До этого сотрудники Роспотребнадзора изъяли более 172 тонн продукции, которая вызвала ботулизм на территории нескольких регионов России.