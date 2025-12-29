Ричмонд
Волгоградцев ждет двухдневная неделя и долгие новогодние каникулы

Жители региона отработают всего два дня перед новогодними выходными, а городские службы перейдут в усиленный режим.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде началась финальная и самая короткая рабочая неделя уходящего года. Жителям города и области предстоит потрудиться всего два дня — 29 и 30 декабря. После этого регион погрузится в атмосферу длительных новогодних праздников.

Уже с 31 декабря волгоградцы отправятся на заслуженный отдых. Новогодние каникулы в этом году обещают быть продолжительными. Согласно графику, они продлятся двенадцать дней подряд и завершатся только 11 января. Городские власти заверили, что в праздничные дни все ключевые службы будут работать в усиленном режиме. Коммунальные и экстренные службы организуют круглосуточное дежурство, чтобы оперативно реагировать на возможные происшествия. Для жителей также будут действовать телефоны горячих линий, куда можно обратиться за помощью.

В связи с длинными выходными жителям Волгоградской области рекомендуют не откладывать важные дела. Специалисты советуют заранее оплатить счета за коммунальные услуги, записаться к врачу или решить другие бытовые вопросы, чтобы встретить Новый год без лишних забот.