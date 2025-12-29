Волгоградцев ждет двухдневная неделя и долгие новогодние каникулы

Уже с 31 декабря волгоградцы отправятся на заслуженный отдых. Новогодние каникулы в этом году обещают быть продолжительными. Согласно графику, они продлятся двенадцать дней подряд и завершатся только 11 января. Городские власти заверили, что в праздничные дни все ключевые службы будут работать в усиленном режиме. Коммунальные и экстренные службы организуют круглосуточное дежурство, чтобы оперативно реагировать на возможные происшествия. Для жителей также будут действовать телефоны горячих линий, куда можно обратиться за помощью.