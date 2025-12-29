Путин: В РФ снижается до 14 лет возраст принесения присяги гражданина

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 декабря, подписал закон, который снижает возраст, с которого граждане обязаны приносить присягу при получении российского гражданства, с 18 до 14 лет.
Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым. Закон призван повысить патриотический дух среди молодежи и сформировать осознанное отношение к соблюдению Конституции и законодательства РФ.
Кроме того, законом уточнены случаи признания недействительным решения о приеме в гражданство. В частности, решение будет аннулировано, если лицо отказалось от принесения присяги или не явилось для ее принесения в течение одного года со дня принятия решения о гражданстве.
Также установлено, что решение о приеме в гражданство признается недействительным, если человек умер до принесения присяги. Эти изменения закрепляют правовые последствия для новых граждан и повышают ответственность за выполнение установленной процедуры, передает официальный портал правовых актов.
Кроме того, Путин 29 декабря подписал закон, который повышает штрафы за перевозку детей без автокресел или других удерживающих устройств. Изменения внесены в часть 3 статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях.