В Енисейске ввели режим ЧС из-за повышения уровня воды в реке

Режим чрезвычайной ситуации начал действовать в городе Енисейске Красноярского края вследствие повышения уровня воды в реке Енисей, сообщила городская администрация.
«По состоянию на 10:00 (06:00 мск) 29 декабря уровень воды достиг 1074 см (критический уровень 1060 см)», — отмечала мэрия в своём Telegram-канале.
После в администрации уточнили, что спустя два часа уровень воды в Енисее снизился на 2 см и составил 1072 см. Власти города также заявили, что информация об изменениях будет публиковаться каждые два часа до 22:00 (18:00 мск). Кроме того, в администрации пообещали дополнительно объявлять об открытии ранее перекрытых участков дорог.
В мэрии также подчеркнули, что ситуация с повышением уровня воды находится под контролем городских служб. Для этого были задействованы все ресурсы.
Напомним, 23 декабря новый глава Красноярска Сергей Верещагин сообщил, что с 31 декабря по 11 января в городе будет введён режим повышенной готовности для служб, отвечающих за безопасность и чрезвычайные ситуации. Отмечалось, что указанная мера вводится ежегодно для предотвращения пожаров и проблем с жизнеобеспечением в праздничные дни.