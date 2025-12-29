Ричмонд
МРОТ 27 тысяч, налог 30% для иноагентов и выплаты родителям: россиянам рассказали о главных законах, вступающих в силу с января

Володин перечислил законы, вступающие в силу с января.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин перечислил ключевые законы, которые вступят в силу в России с января 2026 года. Списком он поделился в канале в соцсети Мах.

Одно из главных изменений — рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) более чем на 20%. С 1 января он составит 27 093 рубля. Также повысятся прожиточный минимум и ряд социальных выплат, а страховые пенсии проиндексируют на 7,6%.

Значительный блок нововведений касается поддержки семей. Снимаются ограничения на включение в страховой стаж периодов ухода за ребенком до полутора лет. Вводится новая ежегодная выплата для работающих родителей, имеющих двух и более детей. Женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», получат социальные гарантии, равные с Героями России и Героями Труда.

Продолжит развиваться система поддержки участников спецоперации и их семей. Для них продлеваются кредитные каникулы и вводятся льготы по транспортному и земельному налогам.

Усилится контроль в миграционной сфере. МВД и органы управления образованием начнут оперативно обмениваться информацией о детях мигрантов. Школы будут сообщать в полицию о зачислении и отчислении таких детей, а также о результатах их тестирования по русскому языку. МВД, в свою очередь, будет предоставлять данные о регистрации детей иностранных граждан.

Для иноагентов устанавливается единая ставка НДФЛ в размере 30%, они лишатся налоговых льгот. Володин отметил, что те, кто предал страну, будут платить в бюджет больше.

Работодатели получат новые возможности для поддержки сотрудников. Сумма корпоративных выплат при рождении ребенка, не облагаемая НДФЛ, увеличивается с 50 тысяч до миллиона рублей. Эта мера касается помощи, которую компания может оказать работнику в течение первого года после рождения или усыновления ребенка.

Кроме того, упростится получение рабочей профессии. Выпускники 9-х классов, не сдавшие государственную итоговую аттестацию (ГИА), смогут бесплатно освоить профессию из перечня, утвержденного региональными властями.

Прежде Соцфонд перечислил россиянам основные нововведения 2026 года.

