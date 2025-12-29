Более 23 000 спасенных пациентов: курганский Центр Илизарова подвел итоги 2025 года. Фото

Параллельно с ростом показателей был отмечен труд врачей, медсестер, научных сотрудников и специалистов центра. Более 10 человек получили правительственные и министерские награды. Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения»: С. И. Панин (заведующий отделением анестезиологии и реанимации), О. Н. Рослякова (врач функциональной диагностики), Р. Б. Шутов (врач травматолог-ортопед). Почетной грамотой Минздрава РФ: Д. В. Долганов (старший научный сотрудник), Т. В. Тихомирова (старшая медсестра), В. А. Чарушин (ведущий инженер). Благодарность Министра здравоохранения РФ была объявлена И. С. Бызовой, Е. В. Габидуллиной, Н. А. Кононович, Ю. П. Фадеевой, И. В. Цевелевой и Е. В. Яковлевой. Также Благодарностью Центра Илизарова были отмечены 698 сотрудников из различных подразделений.