Более 23 000 спасенных пациентов: курганский Центр Илизарова подвел итоги 2025 года. Фото

В Кургане подвели итоги работы Центра Илизарова.
В курганском Центре Илизарова подвели итоги 2025 года и наградили работников. Медучреждение оказал помощь рекордному числу пациентов — более 23 000 человек. Это на 4 000 больше, чем годом ранее, сообщается в tg-канале Центра Илизарова.
Параллельно с ростом показателей был отмечен труд врачей, медсестер, научных сотрудников и специалистов центра. Более 10 человек получили правительственные и министерские награды. Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения»: С. И. Панин (заведующий отделением анестезиологии и реанимации), О. Н. Рослякова (врач функциональной диагностики), Р. Б. Шутов (врач травматолог-ортопед). Почетной грамотой Минздрава РФ: Д. В. Долганов (старший научный сотрудник), Т. В. Тихомирова (старшая медсестра), В. А. Чарушин (ведущий инженер). Благодарность Министра здравоохранения РФ была объявлена И. С. Бызовой, Е. В. Габидуллиной, Н. А. Кононович, Ю. П. Фадеевой, И. В. Цевелевой и Е. В. Яковлевой. Также Благодарностью Центра Илизарова были отмечены 698 сотрудников из различных подразделений.
Ранее на Урале федеральные и региональные власти уже отмечали труд медиков, в том числе занимающихся восстановлением участников СВО. Так, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова награждала благодарственной грамотой екатеринбургского невролога Ирину Волкову за работу ее команды по реабилитации раненых военнослужащих.
