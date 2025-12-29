День елочных игрушек и страны, которой нет: что отмечают 30 декабря в России и мире

На Руси Данилов день считался подходящим для гаданий и размышлений о будущем. Особенно старались девушки, желавшие узнать судьбу и увидеть суженого во сне. Для этого перед сном на трех лавровых листах писали имена Анании, Азарии и Мисаила и клали их под подушку, надеясь получить вещий сон. В народе говорили, что «Данила декабрь торопит», приближая Рождество и Новый год, и самым нетерпеливым уже чудился в воздухе запах ладана и праздничного благоговения.