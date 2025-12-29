«Не вырастет». Минприроды сказало про самый действенный метод борьбы с борщевиком Сосновского в Беларуси

По ее словам, по инвазивности лидерами являются две области Беларуси: Витебская и Минская. Специалист пояснила, что это связано с перемещением семян борщевика с близлежащих территорий. Что касается Брестской области, что места его произрастания были ликвидированы еще в 2024 году. Однако в 2025 году и далее продолжается мониторинг места.