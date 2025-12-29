«Не вырастет». Минприроды сказало про самый действенный метод борьбы с борщевиком Сосновского в Беларуси

Минприроды Беларуси раскрыло метод, при котором не вырастет борщевик Сосновского. Подробности БелТА озвучила начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Железнова.
Железнова раскрыла один из самых действенных методов борьбы с борщевиком Сосновского. Она подчеркнула, что речь идет про вовлечение земель в сельхозоборот.
— Тогда борщевик на них не вырастет, — заявила начальник управления.
По ее словам, по инвазивности лидерами являются две области Беларуси: Витебская и Минская. Специалист пояснила, что это связано с перемещением семян борщевика с близлежащих территорий. Что касается Брестской области, что места его произрастания были ликвидированы еще в 2024 году. Однако в 2025 году и далее продолжается мониторинг места.
— Семена борщевика сохраняют всхожесть до 12 лет, поэтому нужен постоянный контроль для оперативной обработки, — уточнила Татьяна Железнова.
Она отметила, что при учете биологии вида, а также мнений ученых можно сдерживать как распространение, так и численность указанного растения.
— Оно агрессивное, быстро распространяется, дает много семян. Создана полная нормативно-правовая система — от начала до завершения работ. Обязанность лежит на землепользователе. Прописаны мероприятия, сроки, способы борьбы. Если землепользователи будут качественно и своевременно выполнять их, есть шанс победить или хотя бы эффективно сдерживать, — подчеркнула специалист.
Начальник управления также отметила, что была проведена инвентаризация мест произрастания борщевика Сосновского, составлены планы на 2026 год. По ее словам, соответствующее финансирование было выделено.
— Нужно выполнять прописанные мероприятия: ручной, механический, химический способы. Вовремя закупать гербициды, заключать договоры с организациями. Сроки не запускать — есть регламенты по внесению гербицидов и проведению работ, — заметила Железнова.
