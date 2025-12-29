МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Гималайский медведь Вася из Московского зоопарка впервые впал в спячку, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«В конце декабря в Московском зоопарке, подведомственному столичному Департаменту культуры, произошло знаковое событие. Один из героев онлайн-трансляций, проживающий на старой территории, гималайский медведь Вася, впал в полноценную зимнюю спячку — впервые с момента своего поступления в зоопарк», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также в зимнем сне сейчас находятся Бефана (Фаня), проживающая в соседнем вольере, и обитатели новой территории зоопарка — гималайские медведи Бабуля и Аладдин и бурый медведь Гром.
«Для всех этих животных спячка стала показателем отличного физического и психологического состояния, которого специалисты добились с помощью многолетней кропотливой работы», — добавляется в сообщении.
Уточняется, что пробуждение медведей ожидается с наступлением весеннего тепла, предположительно в марте.
«А пока они спят, в самом зоопарке и на сайте проекта онлайн-трансляций из вольеров можно наблюдать за другими представителями семейства медвежьих, которые не впадают в зимний сон», — подчеркивается в сообщении.