В Кургане пройдет фотовыставка, посвященная юбилею монастыря. Фото

В Кургане пройдет презентация книги, посвященной женскому монастырю (архивное фото).
В Кургане 9 января 2026 года в мультицентре «Смолин» откроется фотовыставка и состоится презентация книги, посвященной 30‑летию возрождения Верхтеченского Свято-Троицкого женского монастыря в селе Верхняя Теча Катайского округа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мультицентра «Смолин», реализующего проект «Курганский арт-квартал» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и в рамках ежегодных Рождественских чтений.
«Мы приурочили выставку и презентацию к юбилею Верхтеченского монастыря, который 28 августа 2025 года отметил 30 лет со дня возобновления монашеской жизни. Книга и фотографии показывают историю обители через судьбы насельниц и людей, связанных с монастырем», — рассказали в пресс-службе мультицентра «Смолин». Там уточнили, что мероприятие организовано совместно с Курганским региональным отделением Союза православных женщин.
Гостям представят издание «Птицы небесные. Летопись Верхтеченского Свято-Троицкого женского монастыря, представленная в историях игумений». Книга вышла в 2025 году по благословлению епископа Шадринского и Далматовского Владимира. Ее авторы — кандидат культурологии, доцент Шадринского государственного педагогического университета Надежда Ланцевская и настоятельница обители игумения Михаила (Шульцева). В основу издания легли архивные документы, краеведческие исследования, воспоминания и беседы с очевидцами.
Фотовыставка построена на работах пресс-секретаря мультицентра «Смолин» и «Курганского арт-квартала», члена Союза журналистов России Надежды Тихомировой. Снимки сделаны в 2023 и 2025 годах на территории Верхтеченского женского монастыря, а также во время ежегодного крестного хода, посвященного священномученику Алексию Архангельскому, служившему в этой обители и расстрелянному в 1918 году. Участники шествия проходят около 15 километров от села Песчано-Коледино Далматовского округа до села Верхняя Теча. Часть экспозиции составят работы и других фотографов.
В программе открытия запланированы рождественские творческие номера. Перед зрителями выступят солист Курганской филармонии Павел Базанов, театральный коллектив «Жар-птица» под руководством Аллы Просековой и хор «Магия», которым руководит Жанна Найданова. Начало мероприятия — в 14:00, площадка — второй этаж мультицентра «Смолин» (г. Курган, ул. Куйбышева, 55). Вход свободный для всех желающих старше шести лет.
Мультицентр «Смолин», где пройдет открытие выставки и презентация книги о Верхтеченском монастыре, уже стал одной из ключевых культурных площадок Кургана. В декабре здесь работала выставка новогодних и рождественских открыток в рамках проекта «Курганский арт-квартал», а городская афиша включала также экскурсии к Чимеевскому мужскому монастырю и другим духовным центрам региона.
Верхтеченский Свято-Троицкий женский монастырь отметил 30-летие со дня возобновления монашеской жизни в 2025 году Община монастыря зародилась еще во второй половине XIX века.