В Кургане пройдет фотовыставка, посвященная юбилею монастыря. Фото

Фотовыставка построена на работах пресс-секретаря мультицентра «Смолин» и «Курганского арт-квартала», члена Союза журналистов России Надежды Тихомировой. Снимки сделаны в 2023 и 2025 годах на территории Верхтеченского женского монастыря, а также во время ежегодного крестного хода, посвященного священномученику Алексию Архангельскому, служившему в этой обители и расстрелянному в 1918 году. Участники шествия проходят около 15 километров от села Песчано-Коледино Далматовского округа до села Верхняя Теча. Часть экспозиции составят работы и других фотографов.