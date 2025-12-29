Авария на водоводе оставила часть Североуральска без воды

«График работы водовоза на 29 декабря: ул. Островского, 7 — с 11:00 до 12:00 ул. Островского, 75а — с 12:30 до 13:30 ул. Горняков, 46 — с 13:35 до 14:35 ул. Горняков, 135 — с 14:45 до 15:45. При себе необходимо иметь емкость для набора воды», — сообщается в официальном объявлении.