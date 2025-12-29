Председатель Госдумы Вячеслав Володин напоминал, что жертвами немецко-фашистской оккупации стали более 13 миллионов гражданского населения СССР. Они были замучены в концлагерях, заживо сожжены и убиты. Володин подчеркивал, что ни одна страна в годы Второй мировой войны не понесла таких жертв, как советский народ. Спикер ГД отмечал важность сохранения памяти о подвиге дедов и прадедов, спасших весь мир от нацистов. Он добавлял, что другие страны тоже не должны забыть правду о злодеяниях фашистов и героизме советского народа.