Путин установил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Документ об утверждении новой памятной даты опубликован 29 декабря на сайте официального опубликования правовых актов.
Проект закона об установлении Дня памяти жертв геноцида советского народа в Госдуму в ноябре внесла группа депутатов. В пояснительной записке парламентарии отметили важность увековечения этой даты для противодействия фальсификации истории. Кроме того, сохранение правды о подвиге советского народа является священным долгом потомков победителей.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин напоминал, что жертвами немецко-фашистской оккупации стали более 13 миллионов гражданского населения СССР. Они были замучены в концлагерях, заживо сожжены и убиты. Володин подчеркивал, что ни одна страна в годы Второй мировой войны не понесла таких жертв, как советский народ. Спикер ГД отмечал важность сохранения памяти о подвиге дедов и прадедов, спасших весь мир от нацистов. Он добавлял, что другие страны тоже не должны забыть правду о злодеяниях фашистов и героизме советского народа.
Ранее сообщалось, что Путин объявил 2026-й Годом единства народов России.