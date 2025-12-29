Ричмонд
+11°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин установил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа

Путин установил в РФ новую памятную дату.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Документ об утверждении новой памятной даты опубликован 29 декабря на сайте официального опубликования правовых актов.

Проект закона об установлении Дня памяти жертв геноцида советского народа в Госдуму в ноябре внесла группа депутатов. В пояснительной записке парламентарии отметили важность увековечения этой даты для противодействия фальсификации истории. Кроме того, сохранение правды о подвиге советского народа является священным долгом потомков победителей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напоминал, что жертвами немецко-фашистской оккупации стали более 13 миллионов гражданского населения СССР. Они были замучены в концлагерях, заживо сожжены и убиты. Володин подчеркивал, что ни одна страна в годы Второй мировой войны не понесла таких жертв, как советский народ. Спикер ГД отмечал важность сохранения памяти о подвиге дедов и прадедов, спасших весь мир от нацистов. Он добавлял, что другие страны тоже не должны забыть правду о злодеяниях фашистов и героизме советского народа.

Ранее сообщалось, что Путин объявил 2026-й Годом единства народов России.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше