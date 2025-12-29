В Самаре передумали строить колумбарии на кладбищах

«Решением думы о бюджете финансирование мероприятия “Выполнение работ по устройству колумбарной стены на территории общественных муниципальных кладбищ городского округа Самара” в 2027 году обнуляется», — отмечается в проекте постановления.
Из программы исключается также план по разработке проектной документации на выполнение данных работ.
Напомним, о планах строительства колумбарных стен на самарских кладбищах стало известно в феврале 2025 г. В начале декабря 2025 г. появилась информация, что колумбарные стены для захоронения праха после кремации могут построить на двух кладбищах: на территории историко-мемориального общественного муниципального кладбища «Городское» и общественного муниципального кладбища «Южное». Проектную документацию планировалось разработать в 2027 году.
Необходимость строительства колумбариев в мэрии объясняли ростом числа граждан, избравших кремацию как способ погребения для своих умерших близких.