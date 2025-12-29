В Самаре передумали строить колумбарии на кладбищах

Напомним, о планах строительства колумбарных стен на самарских кладбищах стало известно в феврале 2025 г. В начале декабря 2025 г. появилась информация, что колумбарные стены для захоронения праха после кремации могут построить на двух кладбищах: на территории историко-мемориального общественного муниципального кладбища «Городское» и общественного муниципального кладбища «Южное». Проектную документацию планировалось разработать в 2027 году.