В Самаре передумали строить колумбарии на кладбищах

Мэрия Самары в лице департамента экономического развития, инвестиций и торговли опубликовала проект постановления, в соответствии с которым планируется внести изменения в программу «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения» на 2026−2030 годы. Один из новых пунктов — обнуление планов по строительству колумбариев.

«Решением думы о бюджете финансирование мероприятия “Выполнение работ по устройству колумбарной стены на территории общественных муниципальных кладбищ городского округа Самара” в 2027 году обнуляется», — отмечается в проекте постановления.

Из программы исключается также план по разработке проектной документации на выполнение данных работ.

Напомним, о планах строительства колумбарных стен на самарских кладбищах стало известно в феврале 2025 г. В начале декабря 2025 г. появилась информация, что колумбарные стены для захоронения праха после кремации могут построить на двух кладбищах: на территории историко-мемориального общественного муниципального кладбища «Городское» и общественного муниципального кладбища «Южное». Проектную документацию планировалось разработать в 2027 году.

Необходимость строительства колумбариев в мэрии объясняли ростом числа граждан, избравших кремацию как способ погребения для своих умерших близких.