Повышенный спрос на бензин ожидается в новогодние праздники в Хабаровском крае

«Традиционно перед новогодними праздниками мы отмечаем увеличение спроста на разные виды автомобильного топлива из-за повышенной активности. С топливными компаниями мы договорились, что на этот период объемы поставок на внутренний рынок будут увеличены. Однако из-за логистического фактора, пробок могут наблюдаться незначительные перебои с подвозом топлива на АЗС», — сообщили в Министерстве энергетики Хабаровского края.