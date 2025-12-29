Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Повышенный спрос на бензин ожидается в новогодние праздники в Хабаровском крае

В связи с этим объемы поставок топлива в новогодние каникулы увеличат, сообщили в региональном Минэнерго.

Источник: Reuters

Эта мера должна снизить вероятность перебоев с бензином. Однако не исключены и проблемы в логистике.

«Традиционно перед новогодними праздниками мы отмечаем увеличение спроста на разные виды автомобильного топлива из-за повышенной активности. С топливными компаниями мы договорились, что на этот период объемы поставок на внутренний рынок будут увеличены. Однако из-за логистического фактора, пробок могут наблюдаться незначительные перебои с подвозом топлива на АЗС», — сообщили в Министерстве энергетики Хабаровского края.