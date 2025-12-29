Создан первый в России квантовый компьютер на базе «семиуровневых» кубитов

Проведенные учеными опыты с этим процессором показали, что он способен осуществлять однокубитные операции с точностью 99,92% и двухкубитные логические операции с точностью 96,5%, что является рекордно высоким показателем для квантовых систем такого масштаба. Как отметил Лахманский, в ближайшее время ученые планируют использовать созданный ими вычислитель для реализации одного из алгоритмов, применяемых в решении задач комбинаторной оптимизации и при проектировании сетей.