Путин уточнил порядок рассмотрения уголовных дел частного обвинения

Путин законом уточнил порядок рассмотрения уголовных дел частного обвинения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении порядка рассмотрения уголовных дел частного обвинения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Законом уточняется порядок рассмотрения уголовных дел частного обвинения, порядок обжалования судебных решений мирового судьи и иных судов общей юрисдикции.

В частности, принятой нормой предусматривается, что уголовное дело, возбужденное следователем, а также с согласия прокурора дознавателем, рассматривается судом в общем порядке.