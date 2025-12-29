Мэтр театра, чемпион мотогонок, экс-мэр. Кого забрал уходящий 2025 год

Театру Олег Ханов отдал более 50 лет, сыграв за свою карьеру более 100 ролей в спектаклях по отечественной и мировой классике. В 1973 году после окончания Уфимского института искусств он поступил в труппу Башкирского драмтеатра им. М. Гафури. Около 15 лет Ханов возглавлял Союз театральных деятелей Башкирии, в 1989 году стал художественным руководителем Республиканского ТЮЗа (ныне — НМТ им. М. Карима), ряд сезонов служил в московском «Сатириконе» Константина Райкина. С 2000 года продолжил карьеру в Оренбургском драмтеатре им. М. Горького, преподавал в Оренбургском институте искусств. В 2009 году вернулся в Башкирию, занял пост главного режиссёра Салаватского башкирского драмтеатра. С 2012 по 2019 год был худруком Башдрамы и до 2022 года выходил на сцену. Последние три сезона Олег Закирович служил в Оренбургском драмтеатре им. М. Горького.