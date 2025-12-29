Мэтр театра, чемпион мотогонок, экс-мэр. Кого забрал уходящий 2025 год

Среди них — кумиры поколений, с именами которых связаны наши воспоминания детства и юности, а для кого-то — знаковые события в судьбе. Ufa.aif.ru вспоминает кого забрал уходящий 2025 год.
Отыграли жизнь.
Весной республику облетела весть о скоропостижной смерти всенародного кумира, актёра Башкирского театра драмы им. Гафури Фидана Гафарова. Поначалу многие отказывались верить страшной новости, тем более несколько лет назад СМИ уже «хоронили» актёра: якобы он погиб в ДТП. Но всё оказалось правдой: 77-летний Фидан Гафаров скончался в больнице от разрыва аневризмы аорты 27 апреля.
Вся жизнь народного артиста России, Башкирии и Татарстана была связана с Башдрамой, где он сыграл более 100 ролей, вошедших в золотой фонд театра. В 70−80-е годы его популярность была фантастической: «на Гафарова» в Башдраму ехали из всех уголков республики. Его личная жизнь складывалась непросто, не случайно в культовой постановке «Цена счастья» многие усматривали параллель с судьбой самого актёра. Не меньшую любовь публики снискал Фидан Гафаров-певец. Его задушевная манера пленила слушателей, а исполнение песен «Зимний романс» и «Уфимские липы» по сей день считается эталонным. Актёрскую династию продолжил сын Гафарова Азамат.
«Невозможно поверить, что о нашем Фидане приходится говорить в прошедшем времени», — сказал на церемонии прощания коллега и друг Гафарова, народный артист России Олег Ханов. И кто бы подумал, что всего через пять месяцев на этой же сцене Башкирия будет прощаться с самим Олегом Закировичем… 30 сентября актёр скончался на 75-м году жизни от сердечного приступа.
Театру Олег Ханов отдал более 50 лет, сыграв за свою карьеру более 100 ролей в спектаклях по отечественной и мировой классике. В 1973 году после окончания Уфимского института искусств он поступил в труппу Башкирского драмтеатра им. М. Гафури. Около 15 лет Ханов возглавлял Союз театральных деятелей Башкирии, в 1989 году стал художественным руководителем Республиканского ТЮЗа (ныне — НМТ им. М. Карима), ряд сезонов служил в московском «Сатириконе» Константина Райкина. С 2000 года продолжил карьеру в Оренбургском драмтеатре им. М. Горького, преподавал в Оренбургском институте искусств. В 2009 году вернулся в Башкирию, занял пост главного режиссёра Салаватского башкирского драмтеатра. С 2012 по 2019 год был худруком Башдрамы и до 2022 года выходил на сцену. Последние три сезона Олег Закирович служил в Оренбургском драмтеатре им. М. Горького.
На высокой ноте.
«Скучно, брат, без тебя. Поговорить не с кем. Хочется про жизнь интересную, как у тебя. Я это тебе любя говорю, брат. Ладно, спи, скоро встретимся», — так в соцсетях отреагировал на смерть Олега Ханова музыкант и общественный деятель Ринат Баимов. Слова оказались пророческими: 16 октября 64-летний мужчина скоропостижно скончался от инфаркта.
Ринат Баимов был разносторонней личностью: в начале 90-х он возглавил только что созданную киностудию «Башкортостан», был одним из основателей Союза башкирской молодёжи, руководил «Конгресс-холлом», выступал солистом Башгосфилармонии. Визитной карточкой Баимова стала его песня «Башкортостан». А исполнение им советского хита «С чего начинается Родина?», по мнению многих, превзошло мастерство самого Марка Бернеса.
19 июля, в разгар лета и культурного затишья громом среди ясного неба прошла новость: на отдыхе в Ялте скончался известный скрипач и дирижёр Рустэм Сулейманов. Причиной смерти 47-летнего музыканта стал тромб. В последние годы он пережил ряд потрясений, в том числе смерть отца и родного брата, теракт в «Крокус Сити Холле». Сулейманов — выходец из музыкальной семьи, его отец был оперным певцом. Рустэм окончил Уфимское училище искусств, затем Санкт-Петербургскую консерваторию, работал в оркестрах северной столицы. Вернувшись на родину, был главным дирижёром Башкирского театра оперы и балета, затем — Национального симфонического оркестра РБ. Создал камерный оркестр «Башкирия», выступал с программами по всей России.
Сулейманов запомнился своим независимым и мятежным характером, его акции в защиту башкирского искусства — концерт у здания минкульта и «голодный» флешмоб в Арт-квадрате — имели громкий резонанс. Похоронили маэстро-бунтаря в Баймакском районе, рядом с отцом и братьями.
28 сентября в Башкирской филармонии им. Х. Ахметова сообщили, что на 78-м году после продолжительной болезни ушла из жизни одна из ярких солисток, народная артистка РБ Ниля Байрамгулова. С 1969 года она работала в Государственной академической хоровой капелле (ныне — им. Т. Сайфуллина), 20 лет была администратором БГФ. В репертуаре Байрамгуловой были башкирские народные песни «Туман» и «Эльмалек», сольные партии в произведениях для хора.
А 1 октября, в Международный день музыки в соцсетях оперных звёзд Ильдара и Аскара Абдразаковых появились траурные посты о кончине их мамы Таскиры Абдразаковой. Ей было почти 79 лет. Таскира Нагимзяновна не была публичной фигурой и не занимала заметных постов. Получив образование художника декоративной росписи, она много лет работала по специальности, прекрасно пела, была правой рукой супруга — мэтра башкирского кино Амира Абдразакова. Известно, что два года назад женщина перенесла инсульт и нуждалась в помощи. По словам звёздных братьев, «мама всегда была для них бесконечным источником энергии, мудрости, тепла и любви».
13 октября скорбная весть пришла из Уфимской детской филармонии: в возрасте 79 лет скончался директор, заслуженный работник культуры РФ Александр Вегелин. Во Дворец культуры РТИ (ныне — Уфимская детская филармония) он пришёл в 1972 году, а уже в 1981-ом был назначен директором. Вегелин стал первым руководителем УДФ, превратив её в центр творческого притяжения для уфимцев всех возрастов.
Последний вираж.
16 июня республику потрясло известие о гибели знаменитого мотогонщика, заслуженного мастера спорта России, многократного чемпиона мира Николая Красникова. Ночью на трассе в Кушнаренковском районе «Лада Гранта» спортсмена выехала на встречку и столкнулась с «ГАЗелью» и фурой Sitrak. 40-летний спортсмен скончался на месте. Два года назад Красников объявил о завершении спортивной карьеры и перешёл на тренерскую работу.
А уже 24 июня стало известно, что в Салавате на 82-м году жизни скоропостижно скончался ветеран башкирского спидвея, символ золотой эпохи мотоспорта Башкирии Владимир Кононович. Первые шаги в большом спорте он сделал в 1964 году на треке стадиона «Нефтяник» в Октябрьском, в 70-х- 80-х был лидером команды «Салават», побеждал в международных гонках. Как главный судья Владимир Кононович провёл множество финалов СССР и России по мотогонкам на льду.
19 августа поклонники хоккея узнали об уходе после продолжительной болезни бывшего хоккеиста и тренера, 59-летнего Константина Полозова. Воспитанник «Салавата Юлаева» провёл в составе клуба 15 сезонов, забросил 173 шайбы. В составе сборной СССР выиграл юниорский ЧЕ-1984, в 90-е трижды брал «бронзу» чемпионата России. Работал тренером во второй команде «Салавата Юлаева» и возглавлял молодёжный клуб «Толпар». Под его наставничеством нефтекамский «Торос» выиграл Кубок Братины.
Эпоха в медицине.
Ощутимые потери понесло медицинское сообщество. 2 сентября на 94-м году скоропостижно ушёл из жизни один из основателей онкологической службы Башкирии, заслуженный врач России, знаменитый хирург, доктор медицинских наук, почётный гражданин Уфы Рашит Бадыков. 58 лет Рашит Газизович стоял у операционного стола, в том числе 50 — хирургом-онкологом, из них 46 лет заведовал отделением Республиканского онкодиспансера. В 2009 году хирургическая бригада в составе Рашита Газизовича и Руслана Рашитовича Бадыковых стала обладателем премии «Золотой скальпель».
29 сентября после продолжительной болезни на 60-м году жизни скончался главврач горбольницы № 1 г. Октябрьского, заслуженный врач Башкирии, кавалер ордена Пирогова Сергей Иванов. Свою карьеру он начал в 1990 году хирургом в медсанчасти НГДУ «Октябрьскнефть», с 2000 года занимал руководящие должности в горбольницах № 2 и № 1 — её возглавлял последние 10 лет.
3 октября минздрав сообщил, что в возрасте 94 лет ушёл из жизни известный хирург, заслуженный врач Башкирии, почётный гражданин Белорецка Яков Серегин. Яков Григорьевич известен как основатель и многолетний заведующий отделением гнойной хирургии в Белорецкой ЦРБ. Много лет Серёгин преподавал в Белорецком медучилище, а на заслуженный отдых вышел только в 89 лет.
Публичные и одинокие.
В числе утрат уходящего года — кончина видного государственного деятеля, депутата Госдумы, экс-мэра Уфы Павла Качкаева. Он скоропостижно ушёл из жизни 5 мая на 74-м году от остановки сердца. Выпускник Уфимского авиационного института, Качкаев выбрал чиновничью стезю: работал в администрации Ленинского района, в мэрии, был министром ЖКХ Башкирии, с 2003 по 2011 год занимал должность мэра Уфы. При Качкаеве возвели «Уфа-Арену», «Конгресс-холл», обновили аэропорт и железнодорожный вокзал.
27 октября стало известно о заметной потере в научном сообществе: в возрасте 81 года скончался академик АН РБ, профессор Владимир Жернаков. Он занимался исследованиями проблем упругости, пластичности и механики разрушения основных элементов авиационных конструкций. Под руководством Жернакова сформировалась целая научная школа: он подготовил девять докторов и 13 кандидатов наук.
А 12 июля ушёл из жизни самый, пожалуй, уникальный житель Башкирии — последний обитатель деревни Урман-Реветь (Субхангулово) Белорецкого района 92-летний Киньягул Салимгареев. 63 года жизни он добровольно провёл в полном уединении среди вековых сосен и диких зверей, почти отказавшись от благ цивилизации, в том числе электричества. При этом всегда голосовал на выборах, в последний — раз в сентябре 2024 года.