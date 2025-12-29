Пенсии и соцвыплаты начнут доставлять омичам с 3 января 2026 года

Почта России обеспечит стабильную и своевременную доставку всех положенных выплат, которые пройдут по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России. По вопросам выплат жители Омской области могут позвонить в единый контакт-центра 8 (800) 100−00−00. Также ведомстве рекомендуют получать информацию в личном кабинете на сайте Почты России. В разделе «Пенсии и социальные выплаты» есть подробная информация о суммах, типах, датах и способах получения. Там же можно оформлять заявки на повторную доставку.