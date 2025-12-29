Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсии и соцвыплаты начнут доставлять омичам с 3 января 2026 года

При этом, в УФПС Омской области отдельно оговаривается, что доставка пенсий и социальных выплат будет производится с учетом режима работы почтовых отделений.

Источник: Комсомольская правда

Почтальоны начнут разносить пенсии и соцвыплаты омичам уже с 3 января 2026 года. Доставка будет осуществляться с учетом режима работы почтовых отделений.

Почта России обеспечит стабильную и своевременную доставку всех положенных выплат, которые пройдут по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России. По вопросам выплат жители Омской области могут позвонить в единый контакт-центра 8 (800) 100−00−00. Также ведомстве рекомендуют получать информацию в личном кабинете на сайте Почты России. В разделе «Пенсии и социальные выплаты» есть подробная информация о суммах, типах, датах и способах получения. Там же можно оформлять заявки на повторную доставку.