В России снизили возраст принятия присяги

Путин подписал закон о снижении возраста присяги гражданина РФ до 14 лет.

Источник: Комсомольская правда

Российский президент Владимир Путин подписал закон о снижении возраста принесения присяги гражданина РФ. Теперь ее будут принимать не с 18, а с 14 лет. Документ опубликован на сайте правовых актов.

Документом принято снижение до 14 лет возраст лиц, которые обязаны приносить присягу при приобретении гражданства, в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ.

Особо прописываются случаи признания недействительными решений о приеме в гражданство. К ним теперь относятся случаи, когда лицо отказалось приносить присягу или не явилось на принесение присяги.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий исполнение на территории страны постановлений иностранных уголовных и международных судов.

Также глава государства подписал закон, который предусматривает обязательное взаимодействие управляющих компаний и других ресурсоснабжающих организаций с жильцами многоквартирных домов через чаты в мессенджере Mах.