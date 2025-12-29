В России снизили возраст принятия присяги

Российский президент Владимир Путин подписал закон о снижении возраста принесения присяги гражданина РФ. Теперь ее будут принимать не с 18, а с 14 лет. Документ опубликован на сайте правовых актов.
Документом принято снижение до 14 лет возраст лиц, которые обязаны приносить присягу при приобретении гражданства, в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ.
Особо прописываются случаи признания недействительными решений о приеме в гражданство. К ним теперь относятся случаи, когда лицо отказалось приносить присягу или не явилось на принесение присяги.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий исполнение на территории страны постановлений иностранных уголовных и международных судов.
Также глава государства подписал закон, который предусматривает обязательное взаимодействие управляющих компаний и других ресурсоснабжающих организаций с жильцами многоквартирных домов через чаты в мессенджере Mах.