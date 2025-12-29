Ричмонд
Власти Тайваня осудили военные учения Китая возле острова

Власти Тайваня осудили военные учения КНР около острова. Они также заявили о подрыве безопасности региона. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Тайваня Карен Куо.

— Правительство Тайваня осудило учения, обвинив Китай в «военном запугивании», в то время как его министерство обороны заявило, что оно «полностью на страже» и «предпримет конкретные действия для защиты ценностей демократии и свободы», — передает CNN.

Там добавили, что Китай и Япония были вовлечены в недельную дипломатическую ссору из-за комментариев японского премьер-министра Санаэ Такаити о Тайване.

29 декабря стало известно, что воздушные, военно-морские и ракетные войска Народно-освободительной армии Китая направились в Тайваньский пролив для проведения масштабных учений «Миссия справедливости 2025». Армия КНР будет отрабатывать патрулирование в полной боевой готовности на море и в воздухе.

В то же время глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва последовательно поддерживает Пекин и выступает решительно против независимости Тайваня от Китая в какой бы то ни было форме.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше