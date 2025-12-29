Власти Тайваня осудили военные учения Китая возле острова

Власти Тайваня осудили военные учения КНР около острова. Они также заявили о подрыве безопасности региона. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Тайваня Карен Куо.
— Правительство Тайваня осудило учения, обвинив Китай в «военном запугивании», в то время как его министерство обороны заявило, что оно «полностью на страже» и «предпримет конкретные действия для защиты ценностей демократии и свободы», — передает CNN.
Там добавили, что Китай и Япония были вовлечены в недельную дипломатическую ссору из-за комментариев японского премьер-министра Санаэ Такаити о Тайване.
29 декабря стало известно, что воздушные, военно-морские и ракетные войска Народно-освободительной армии Китая направились в Тайваньский пролив для проведения масштабных учений «Миссия справедливости 2025». Армия КНР будет отрабатывать патрулирование в полной боевой готовности на море и в воздухе.
В то же время глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва последовательно поддерживает Пекин и выступает решительно против независимости Тайваня от Китая в какой бы то ни было форме.