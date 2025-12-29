Ричмонд
Ростовские школьники космических классов провели две недели на Байконуре

Школьники из Ростова прошли образовательную программу по ракетостроению на Байконуре.

Источник: Комсомольская правда

Учащиеся профильных космических классов ростовской школы № 60 вернулись из уникальной образовательной экспедиции на космодром Байконур, где в течение двух недель погружались в мир ракетостроения и космонавтики. Об этом говорится на сайте городской администрации.

Основой поездки стали интенсивные занятия в Международной космической школе имени академика В. Н. Челомея, где ребята углубленно изучали инженерию и современные космические технологии. Теорию школьники смогли увидеть на практике, посетив ключевые объекты легендарного космодрома. Они побывали в монтажно-испытательном корпусе, где происходит сборка ракет, и на стартовом столе.

