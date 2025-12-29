СМИ: Лепс выставил на продажу два особняка за 550 миллионов рублей

Российский певец Григорий Лепс выставил на продажу два своих особняка в тайском стиле, расположенные в подмосковном поселке Коровино, за 550 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщили в StarHit.
По информации СМИ, после развода с супругой один из домов оказался пустым, в то время как в другом — двухэтажном продюсерском центре — Лепс продолжает проживать.
Как предположили журналисты, певец решил продать недвижимость, чтобы быстрее накопить средства на свадьбу с молодой возлюбленной Авророй Кибой. Пара ранее заявляла о планах устроить масштабное торжество, которое потребует значительных затрат — около 300 миллионов рублей, передает StarHit.
10 декабря в СМИ появилась информация о том, что исполнитель перенес запланированную свадьбу с Кибой на неопределенный срок якобы из-за проблем с алкоголем. Журналисты отметили, что исполнитель периодически переживает эпизоды злоупотребления спиртным, что уже вынудило его отменить ряд региональных концертов. По данным СМИ, невеста беспокоилась о здоровье мужчины и была недовольна произошедшим, что привело к серьезной ссоре в паре.