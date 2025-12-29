СМИ: Лепс выставил на продажу два особняка за 550 миллионов рублей

10 декабря в СМИ появилась информация о том, что исполнитель перенес запланированную свадьбу с Кибой на неопределенный срок якобы из-за проблем с алкоголем. Журналисты отметили, что исполнитель периодически переживает эпизоды злоупотребления спиртным, что уже вынудило его отменить ряд региональных концертов. По данным СМИ, невеста беспокоилась о здоровье мужчины и была недовольна произошедшим, что привело к серьезной ссоре в паре.