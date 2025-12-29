Ричмонд
Осторожно, опасно: в центре Тюмени под снос попал детский сад

Здание признали аварийным.

В Тюмени снесут детский сад № 110 на улице Короленко. Как сообщили в мэрии, здание признали аварийным, выявили дефекты строительных конструкций. После демонтажа детсада рассмотрят вопрос о возведении нового объекта.

«Здание детского сада № 110, расположенного по адресу: улица Короленко, 10, признано аварийным. В виду значительного физического износа (более 60%) и выявленных дефектов строительных конструкций было принято решение о его сносе. Размеры земельного участка, на котором находится аварийное здание, не позволяют строительство нового полноценного детского сада, отвечающего всем требованиям», — рассказали в администрации.

Ранее URA.RU писало, что на улице Мориса Тореза снесут трехэтажный дом. Демонтаж запланирован в рамках КРТ, здание признано аварийным. На этом месте возведут новый многофункциональный центр.