Военным судам разрешили рассматривать дела военнослужащих без гражданства

Военным судам стали подсудны дела в отношении военнослужащих без гражданства.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право российским военным судам рассматривать дела о преступлениях, совершенных военнослужащими ВС РФ — лицами без гражданства, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Внести в пункт 2 части 1 статьи 7 федерального конституционного закона от 23 июня 1999 года № 1-ФКЗ “О военных судах Российской Федерации” изменение, дополнив его после слов “иностранными гражданами” словами “, лицами без гражданства”, — говорится в документе.

Соответствующая статья перечисляет категории дел, которые подсудны военным судам РФ.