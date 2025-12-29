Военным судам разрешили рассматривать дела военнослужащих без гражданства

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право российским военным судам рассматривать дела о преступлениях, совершенных военнослужащими ВС РФ — лицами без гражданства, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Внести в пункт 2 части 1 статьи 7 федерального конституционного закона от 23 июня 1999 года № 1-ФКЗ “О военных судах Российской Федерации” изменение, дополнив его после слов “иностранными гражданами” словами “, лицами без гражданства”, — говорится в документе.
Соответствующая статья перечисляет категории дел, которые подсудны военным судам РФ.