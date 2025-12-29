Мать убила двух маленьких сыновей в Иркутске

А в Чебоксарах правоохранительные органы задержали вооружённого ножом подростка, который удерживал в квартире своих близких родственников. Отец семейства предпринял попытку вывести сына из квартиры, но тот вытолкнул его за дверь и забаррикадировался внутри помещения. В заложниках оказались мать подростка и его несовершеннолетний брат, учащийся младших классов.