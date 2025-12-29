Ричмонд
Мать убила двух маленьких сыновей в Иркутске

Тела двух мальчиков 3 и 5 лет с признаками насильственной смерти были обнаружены вечером 28 декабря в квартире дома на улице Баумана в Иркутске. В отношении их матери возбуждено уголовное дело об убийстве малолетних детей.

Источник: Life.ru

Видео © СУ СКР по Иркутской области.

«По подозрению в совершении преступления задержана мать погибших детей. Женщина доставлена в следственный отдел и допрошена. С её участием проводятся все необходимые следственные действия», — сообщает СУ Следственного комитета РФ по Иркутской области.

Следователи и криминалисты регионального управления СК работали на месте происшествия, назначены судебные экспертизы. Параллельно возбуждено уголовное дело о халатности — следствие даст оценку работе органов системы профилактики. Расследование продолжается, устанавливаются причины страшного убийства и условия, которые могли привести к совершению особо тяжкого преступления.

А в Чебоксарах правоохранительные органы задержали вооружённого ножом подростка, который удерживал в квартире своих близких родственников. Отец семейства предпринял попытку вывести сына из квартиры, но тот вытолкнул его за дверь и забаррикадировался внутри помещения. В заложниках оказались мать подростка и его несовершеннолетний брат, учащийся младших классов.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.