Мать убила двух маленьких сыновей в Иркутске

Видео © СУ СКР по Иркутской области.
«По подозрению в совершении преступления задержана мать погибших детей. Женщина доставлена в следственный отдел и допрошена. С её участием проводятся все необходимые следственные действия», — сообщает СУ Следственного комитета РФ по Иркутской области.
Следователи и криминалисты регионального управления СК работали на месте происшествия, назначены судебные экспертизы. Параллельно возбуждено уголовное дело о халатности — следствие даст оценку работе органов системы профилактики. Расследование продолжается, устанавливаются причины страшного убийства и условия, которые могли привести к совершению особо тяжкого преступления.
А в Чебоксарах правоохранительные органы задержали вооружённого ножом подростка, который удерживал в квартире своих близких родственников. Отец семейства предпринял попытку вывести сына из квартиры, но тот вытолкнул его за дверь и забаррикадировался внутри помещения. В заложниках оказались мать подростка и его несовершеннолетний брат, учащийся младших классов.
