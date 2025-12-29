Путин подписал закон, уточняющий порядок уведомления членов СРО о проверке

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок направления уведомлений членам саморегулируемой организации (СРО) о проверке, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документом уточняется, что при проведении внеплановой выездной проверки в отношении членов саморегулируемой организации органы госконтроля обязаны будут уведомить об этом компанию не менее чем за 24 часа до начала проверки.
Это позволит обеспечить возможность присутствия или участия представителя организации при проведении внеплановой проверки. Исключением являются случаи, когда федеральным законом предусмотрен иной порядок уведомления контролируемого лица.
Направить уведомление можно будет любым доступным способом, включая электронный документооборот с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.