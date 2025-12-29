Собянин: в Медведкове появится новый детский сад

«Южное и Северное Медведково — районы города, где рядом с жилыми кварталами и парками идет обновление бывшей промышленной зоны площадью 163,5 гектара. Здесь уже построили более 530 тысяч квадратных метров жилья, современные школу и два детских сада, торговый и производственно-логистический комплексы, паркинги на 600 мест», — отметил мэр.