Собянин: в Медведкове появится новый детский сад

Строительство детского сада на 150 воспитанников на территории бывшей промышленной зоны «Медведково» в Москве закончат в 2027 году, заявил глава российской столицы Сергей Собянин в мессенджерах, рассказывая о развитии территории промзоны.
«Южное и Северное Медведково — районы города, где рядом с жилыми кварталами и парками идет обновление бывшей промышленной зоны площадью 163,5 гектара. Здесь уже построили более 530 тысяч квадратных метров жилья, современные школу и два детских сада, торговый и производственно-логистический комплексы, паркинги на 600 мест», — отметил мэр.
Он добавил, что на территории Полярного проезда и улиц Молодцова, Вилюйская, Чермянская будет обустроен комфортный жилой район с объектами образования, здравоохранения и спорта. Реализация проекта, обратил внимание чиновник, проходит поэтапно — за счет инвесторов и городского бюджета.
Ранее Собянин сообщил, что в московском районе Раменки завершилось строительство образовательного комплекса на 425 детей, включающего детсад и школу.