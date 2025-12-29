Ричмонд
В Иркутской области с 29 декабря ввели особый противопожарный режим

Запуск фейерверков разрешен исключительно в специально установленных местах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области с 8 утра 29 декабря начал действовать особый противопожарный режим. Такой документ подписал и. о. председателя правительства региона Андрей Соковиков.

— В период действия особого противопожарного режима вводятся усиленные меры охраны объектов. Они включают в себя усиление охраны жизненно важных объектов, поддержание общественного порядка и тщательный контроль со стороны пожарного надзора, — говорится в постановлении.

В связи с введением особого противопожарного режима, запуск фейерверков разрешен исключительно в специально установленных местах. Этот режим продлится все новогодние праздники и будет отменен 12 января 2026 года в 08:00.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что за неделю в Приангарье 22 960 жителей заболели ОРВИ.