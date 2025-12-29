Путин подписал закон об обязательной присяге с 14 лет

Госдума одобрила этот законопроект 10 декабря сразу во втором и третьем чтениях, снизив возраст обязательного принесения присяги с 18 до 14 лет. Поправки предусматривали, что все получающие гражданство РФ по достижении 14 лет должны будут приносить присягу. При отказе это сделать, гражданство Российской Федерации признается недействительным. Об этом сообщал телеканал «Царьград».