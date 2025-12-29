Путин подписал закон об обязательной присяге с 14 лет

Путин подписал закон, согласно которому все лица, получающие гражданство РФ, должны приносить присягу с 14 лет.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому возраст, для приношения присяги граждане РФ снижается с 18 до 14 лет. Он опубликован на официальном сайте публикования правовых актов.
Поправки внесены в федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации». В соответствии с обновленными нормами, все лица, приобретающие российское гражданство по достижении 14-летнего возраста, будут обязаны приносить присягу. Ранее от принятия присяги освобождались лица младше 18 лет.
Госдума одобрила этот законопроект 10 декабря сразу во втором и третьем чтениях, снизив возраст обязательного принесения присяги с 18 до 14 лет. Поправки предусматривали, что все получающие гражданство РФ по достижении 14 лет должны будут приносить присягу. При отказе это сделать, гражданство Российской Федерации признается недействительным. Об этом сообщал телеканал «Царьград».