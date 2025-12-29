В центре Кургана отключат светофоры на двух перекрестках

Ранее в Кургане уже вводились временные ограничения движения из-за работ на инфраструктуре. С 4 по 6 декабря отключали светофор на перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Некрасова для его полной реконструкции, а регулированием занимались сотрудники ГАИ. До этого с 15 по 30 ноября было полностью закрыто движение на участке улицы Красина из-за аварийного ремонта водопровода.