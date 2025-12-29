В центре Кургана отключат светофоры на двух перекрестках

Курганцев предупредили об отключении светофоров на Пролетарской.
В центре Кургана отключат светофоры на двух крупных перекрестках города. Ограничения введут на пересечениях улиц Пролетарская, Куйбышева и Советская. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона во «ВКонтакте».
«Уважаемые участники дорожного движения! В связи с проведением аварийно-восстановительных работ 29 декабря с 13:00 до 17:00 часов будет полностью остановлена работа светофорных объектов на следующих перекрестках: ул. Пролетарская — ул. Куйбышева; ул. Пролетарская — ул. Советская», — пишут в ГАИ.
Водителям рекомендовали заранее продумать маршрут и, по возможности, объезжать указанные перекрестки. Тем, кто все же поедет через перекрестки, в ГАИ советуют учитывать отсутствие светофорного регулирования, снижать скорость, строго следовать дорожным знакам и правилам проезда нерегулируемых пересечений.
Ранее в Кургане уже вводились временные ограничения движения из-за работ на инфраструктуре. С 4 по 6 декабря отключали светофор на перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Некрасова для его полной реконструкции, а регулированием занимались сотрудники ГАИ. До этого с 15 по 30 ноября было полностью закрыто движение на участке улицы Красина из-за аварийного ремонта водопровода.