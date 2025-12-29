В честь 100-летия Иркутскавтотранса проезд на автобусах 15 января будет бесплатным

IrkutskMedia, 29 декабря. 15 января исполняется 100 лет со дня основания в столице Приангарья городского транспортного предприятия. Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, мэр города Руслан Болотов поддержал инициативу МУП «Иркутскавтотранса» — в честь юбилея в этот день сделать проезд на муниципальных автобусах для всех иркутян бесплатным.
Директор МУП «Иркутскавтотранс» Алексей Колмаков подчеркнул, что ровно век назад было положено начало работе пассажирского транспорта в Иркутске.
«Наше предприятие является приемником первой городской транспортной конторы. За время существования организация многократно меняла структуру, но неизменно сохраняла ключевую функцию — перевозка пассажиров по городу. В этот праздничный день мы решили сделать подарок жителям столицы Прибайкалья — бесплатный проезд на муниципальных автобусах», — уточнил он.
Он также заявил, что в рамках празднования юбилея МУПа в течение следующего года запланирован ряд мероприятий. В частности, готовятся к выпуску книга и фильм, посвящённые истории предприятия и людям, которые на протяжении разных лет вносили свой вклад в его развитие.
Ранее агентство сообщало, что в 2026 году в Иркутской области продолжат предоставлять льготы на бесплатный проезд в городском и пригородном общественном транспорте для граждан, имеющих на это право. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.