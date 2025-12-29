Пермский ученый рассказал, как правильно падать в гололед

Наилучшим способом защиты, по словам ученого, была и остается профилактика. Правильная экипировка и техника передвижения позволяют избежать опасной ситуации при гололедице. Чтобы не упасть на спину и не удариться головой, рекомендуется наклонять корпус немного вперед и использовать «походку пингвина» — идти маленькими шагами, ставя ногу на всю стопу и слегка сгибая колени. При этом стараться не отрывать стопу от поверхности, а делать «скользящий» шаг. Ключевую роль играет обувь с широкой, рельефной подошвой и мягким протектором, лучше отказаться от каблуков. Не стоит держать руки в карманах, они, по возможности, должны быть свободными, чтобы удержать баланс при внезапном скольжении. Особую осторожность нужно соблюдать на лестницах, а также во время перехода дороги, при входе и выходе из общественного транспорта. Пожилым людям в сильный гололед лучше остаться дома.