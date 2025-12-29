Пермский ученый рассказал, как правильно падать в гололед

Пожилым людям в гололед рекомендуют оставаться дома.
Согласно статистике минздрава, с декабря по февраль число обращений за медпомощью из-за травм, полученных при падении на льду, возрастает на 40−50%. Как отмечают врачи, большинство серьезных повреждений связано с неправильными действиями в момент потери равновесия. Неверная попытка смягчить удар часто лишь усугубляет последствия. Ученый Пермского Политеха раскрыл URA.RU главный принцип безопасного падения, который может спасти от серьезных травм.
«Ключевым моментом является психологическая готовность. Осознание того, что равновесия не удержать, заставляет человека действовать собранно. В такой момент нужно постараться быстро согнуть колени и присесть, чтобы максимально уменьшить высоту падения и снизить силу удара. Голову защищают, плотно прижимая подбородок к груди. Локти следует согнуть и прижать к бокам, а ноги постараться держать вместе. Крайне важно не цепляться за вещи в руках, а сразу отбросить их в сторону, чтобы освободить кисти для безопасной группировки, — объясняет научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ “ХимБио” Пермского Политеха Сергей Солодников.
Ученый добавляет, что идеальным завершением является падение на бок с последующим перекатом на спину. Боковая поверхность бедра, ягодицы и лопатка образуют естественный «амортизатор», который позволяет погасить энергию удара за счет перекатывающего движения. Даже если полноценный перекат не получится, перенаправление удара с копчика на мышцы таза многократно снижает риск получения серьезной травмы позвоночника. Если падения избежать не удалось, нельзя сразу же подниматься. Такие резкие и импульсивные действия могут усугубить возможную травму. Вместо этого необходимо сделать паузу и провести быструю оценку своего состояния.
Наилучшим способом защиты, по словам ученого, была и остается профилактика. Правильная экипировка и техника передвижения позволяют избежать опасной ситуации при гололедице. Чтобы не упасть на спину и не удариться головой, рекомендуется наклонять корпус немного вперед и использовать «походку пингвина» — идти маленькими шагами, ставя ногу на всю стопу и слегка сгибая колени. При этом стараться не отрывать стопу от поверхности, а делать «скользящий» шаг. Ключевую роль играет обувь с широкой, рельефной подошвой и мягким протектором, лучше отказаться от каблуков. Не стоит держать руки в карманах, они, по возможности, должны быть свободными, чтобы удержать баланс при внезапном скольжении. Особую осторожность нужно соблюдать на лестницах, а также во время перехода дороги, при входе и выходе из общественного транспорта. Пожилым людям в сильный гололед лучше остаться дома.