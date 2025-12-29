Российский актер протестировал самую большую горку

Спуск с горки платный, минимальная стоимость начинается от 30 рублей. Для безопасности установлены возрастные ограничения: на высокий 24-метровый склон допускаются дети с 12 лет в сопровождении взрослых, а на склон поменьше — с шести лет. Аттракцион имеет сертификат безопасности, на получение которого ушло два месяца. При этом в сильный ветер или мороз ниже −18 градусов горку будут закрывать.