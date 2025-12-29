Российский актер протестировал самую большую горку

Галустян эмоционально отреагировал на горку.
В Екатеринбурге известный российский актер Михаил Галустян протестировал самую высокую в России горка для катания на тюбингах. Гигантский аттракцион высотой с девятиэтажный дом заработал для всех желающих в воскресенье, 28 декабря, в спортивном квартале «Архангел Михаил». Об этом Галустян рассказал в своих социальных сетях, выложив яркие и эмоциональные видео с ночной прогулки.
Построенная к зимнему фестивалю горка моментально привлекла внимание. В день открытия к ней выстроились длинные очереди, а ожидание спуска могло занимать до 30 минут. Особенностью аттракциона является его двухуровневая конструкция: высота основного ската составляет 24 метра, а второго — 17 метров. Кататься на нем можно на специальных тюбингах, которые выдаются на месте, приносить свои нельзя.
Спуск с горки платный, минимальная стоимость начинается от 30 рублей. Для безопасности установлены возрастные ограничения: на высокий 24-метровый склон допускаются дети с 12 лет в сопровождении взрослых, а на склон поменьше — с шести лет. Аттракцион имеет сертификат безопасности, на получение которого ушло два месяца. При этом в сильный ветер или мороз ниже −18 градусов горку будут закрывать.