ВККС разрешила возбудить дело против экс-судьи Мосгорсуда Гришина, устроившего жёсткое ДТП

По версии следствия, в апреле текущего года Гришин, управляя автомобилем Land Rover, двигался по трассе М-8 «Холмогоры» со скоростью 100 км/ч при ограничении 90 км/ч. При обгоне он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault, который совершал разрешённый поворот налево. В результате аварии водитель Renault и его супруга получили многочисленные травмы и переломы, в то время как Гришин не пострадал. В ходе проверки он отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции. Дело планируется возбудить по ч. 1 ст. 264 УК РФ.