ВККС разрешила возбудить дело против экс-судьи Мосгорсуда Гришина, устроившего жёсткое ДТП

«Удовлетворить представление председателя Следственного комитета РФ о дате согласия на возбуждение уголовного дела», — огласил решение глава ВККС Николай Тимошин.
По версии следствия, в апреле текущего года Гришин, управляя автомобилем Land Rover, двигался по трассе М-8 «Холмогоры» со скоростью 100 км/ч при ограничении 90 км/ч. При обгоне он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault, который совершал разрешённый поворот налево. В результате аварии водитель Renault и его супруга получили многочисленные травмы и переломы, в то время как Гришин не пострадал. В ходе проверки он отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции. Дело планируется возбудить по ч. 1 ст. 264 УК РФ.
Ранее Life.ru рассказывал, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Московского городского суда Гришина, который стал виновником ДТП, повлёкшего причинение тяжкого вреда здоровью.
