МЧС рассказало, как уберечь новогоднюю елку от пожара

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Новогоднюю елку в квартире нужно устанавливать как можно дальше от отопительных приборов, в целях пожарной безопасности ее нельзя украшать свечами, ватой и бумажными игрушками, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.