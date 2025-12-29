МЧС рассказало, как уберечь новогоднюю елку от пожара

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Новогоднюю елку в квартире нужно устанавливать как можно дальше от отопительных приборов, в целях пожарной безопасности ее нельзя украшать свечами, ватой и бумажными игрушками, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«Елку в жилом помещении необходимо устанавливать подальше от отопительных приборов. Запрещается украшать елку свечами, ватой и бумажными игрушками», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что категорически запрещено зажигать на елке и возле нее бенгальские огни и свечи, а также пользоваться хлопушками.
«Уходя из дома и перед сном, нужно выключать все электрические приборы», — посоветовали в МЧС России.