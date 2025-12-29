Как будут работать кассы для покупки билетов на калининградские электрички в новогодние праздники

В КЖД напомнили, что если касса на станции есть и работает, билет нужно покупать в ней. В случае отсутствия билета в момент проверки пассажир обязан оплатить стоимость проезда с взиманием дополнительного сбора в размере 29 рублей. С 3 января эта цена вырастит до 32 рублей.