Как будут работать кассы для покупки билетов на калининградские электрички в новогодние праздники

В КЖД сообщили о режиме с 1 по 11 января.

Источник: Алексей Смышляев/ТАСС

В Калининградской области в период новогодних и рождественских праздников изменится режим работы пригородных касс. Об этом сообщает пресс-служба КЖД утром 29 декабря.

С 1 по 11 января на Южном вокзале будет работать три кассы. Дополнительная будет открыта с 9:30 до 17:55.

На станции в Чкаловске пригородная касса открыта ежедневно с 9:50 до 14:25.

На станции Кутузово-Новое 1 января касса будет закрыта, а в период с 2 по 11 января — с 9:45 до 16:35.

В КЖД напомнили, что если касса на станции есть и работает, билет нужно покупать в ней. В случае отсутствия билета в момент проверки пассажир обязан оплатить стоимость проезда с взиманием дополнительного сбора в размере 29 рублей. С 3 января эта цена вырастит до 32 рублей.