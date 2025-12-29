Жители Новочеркасска не останутся без транспорта

Министерство транспорта Ростовской области взяло на контроль ситуацию с межмуниципальными маршрутами в Новочеркасске и прилегающих садоводческих товариществ. Несмотря на заявления перевозчиков о намерении прекратить работу с января 2026 года, транспортное сообщение будет сохранено в полном объёме.