Жители Новочеркасска не останутся без транспорта

Об этом сообщила глава минтранса Ростовской области Алёна Беликова.

Источник: Freepik

Власти Ростовской области гарантируют бесперебойную работу автобусов в Новочеркасске в 2026 году, пишет в своём Telegram-канале глава минтранса Ростовской области Алёна Беликова.

Министерство транспорта Ростовской области взяло на контроль ситуацию с межмуниципальными маршрутами в Новочеркасске и прилегающих садоводческих товариществ. Несмотря на заявления перевозчиков о намерении прекратить работу с января 2026 года, транспортное сообщение будет сохранено в полном объёме.

Глава минтранса пояснила, что по закону действующие операторы обязаны обслуживать линии до выбора нового перевозчика (конкурс завершится к 24 марта 2026 года). На случай демарша транспортных компаний ведомство уже подготовило резервный план.

«Мы договорились с добросовестными компаниями, которые оперативно подхватят маршруты, чтобы жители не остались без транспорта», — подчеркнула министр.

Ситуация находится на личном контроле губернатора Юрия Слюсаря.

