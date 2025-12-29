Народная артистка России Надежда Бабкина присоединилась к акции «С наступающим наступающих!». Она поздравила участников специальной военной операции (СВО) с наступающим Новым годом.
— Я вас от души поздравляю с Новым годом. Я абсолютно убеждена, что мы достигнем все вместе того, к чему стремимся. Вы честь, гордость, герои нашей страны. Вместе мы удивительная сила. Народ яркой, многонациональной, многообразной страны России очень сильный, — сказала Бабкина.
Она также надеется, что следующий год будет успешнее. Однако это, по словам Бабкиной, напрямую зависит от бойцов ВС РФ. Артистка добавила, что в «тылу» будут делать все возможное, чтобы россияне объединились, передает «Москва 24».
Дед Мороз и Снегурочка прилетели на вертолете к юным пациентам в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля. Они пролетели вокруг центра, приветствуя детей и заглядывая в окна больничных палат.
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что больше 360 культурных площадок столицы — парков, музеев, библиотек, концертных и выставочных залов — приглашают окунуться в новогоднюю атмосферу.