Самарцы оценили оформление города к Новому году на 3,32 баллов

Жители Самары оценили украшение города к Новому году в среднем на 3,32 баллов из пяти. Рейтинг самых красочно оформленных мегаполисов составили аналитики сервиса SuperJob на основании опроса жителей.
«Город занял в нем 13-е место», — говорится в результатах исследования.
Самым красиво украшенным городом по мнению жителей оказалась Москва — столица страны набрала 4,35 баллов. Второе место занял Краснодар (4,06 баллов), третье — Казань (3,89 баллов).
Опрос проводили в 16 мегаполисах России, последнее место в нем занял Волгоград.