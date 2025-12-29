Ричмонд
Самарцы оценили оформление города к Новому году на 3,32 баллов

Самара заняла 13-е место в рейтинге мегаполисов по новогоднему украшению.

Источник: Комсомольская правда

Жители Самары оценили украшение города к Новому году в среднем на 3,32 баллов из пяти. Рейтинг самых красочно оформленных мегаполисов составили аналитики сервиса SuperJob на основании опроса жителей.

«Город занял в нем 13-е место», — говорится в результатах исследования.

Самым красиво украшенным городом по мнению жителей оказалась Москва — столица страны набрала 4,35 баллов. Второе место занял Краснодар (4,06 баллов), третье — Казань (3,89 баллов).

Опрос проводили в 16 мегаполисах России, последнее место в нем занял Волгоград.