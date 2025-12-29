DM: Умер автор идеи, помогающей миллионам автомобилистов по всему миру

В материале отметили, что трудно представить себе мир без одноименной стрелки Мойлана. Однако до 1989 года водителям приходилось запоминать или угадывать расположение крышек бензобаков в своих машинах. А придумал он свою простую, но революционную идею в апреле 1986 года. Когда Мойлан во время дождя подъехал к бензоколонке не той стороной автомобиля. Изобретатель понял свою ошибку только после того, как вышел из машины и промок до нитки. Это натолкнуло его на мысль о создании указателя, который предотвратил бы подобную ошибку впредь.