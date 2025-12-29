DM: Умер автор идеи, помогающей миллионам автомобилистов по всему миру

На 81-м году жизни скончался изобретатель стрелки на приборной панели автомобиля, указывающей, с какой стороны находится горловина топливного бака, Джеймс Мойлан. Об этом 29 декабря сообщила газета Daily Mail.
«Джеймс Мойлан придумал это оригинальное решение в конце 1980-х годов, и с тех пор оно значительно облегчило жизнь миллионам водителей», — говорится в публикации.
Издание уточнило, что Мойлан умер еще 11 декабря в больнице Генри Форда в Детройте. Обстоятельства смерти изобретателя не уточнялись.
«Папа всегда посмеивался над тем вниманием, которое привлекала эта стрелка в последующие годы», — приводит газета слова его сына, Эндрю Мойлана, в интервью Automotive News.
В материале отметили, что трудно представить себе мир без одноименной стрелки Мойлана. Однако до 1989 года водителям приходилось запоминать или угадывать расположение крышек бензобаков в своих машинах. А придумал он свою простую, но революционную идею в апреле 1986 года. Когда Мойлан во время дождя подъехал к бензоколонке не той стороной автомобиля. Изобретатель понял свою ошибку только после того, как вышел из машины и промок до нитки. Это натолкнуло его на мысль о создании указателя, который предотвратил бы подобную ошибку впредь.
Как писал сайт KP.RU, в сентябре умер Александр Горбань, известный специалист в области изучения искусственного интеллекта (ИИ).