Каждый второй житель Березников остался без воды из-за коммунальной аварии

По данным на 1 января 2025 года, в Березниках проживало почти 146 тысяч человек. Таким образом, примерной каждый второй горожанин остался без водоснабжения. Прокуратура города организовала проверку по факту произошедшего. «Прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе в части соблюдения нормативных сроков устранения коммунальной аварии, организации подвоза воды населению», — говорится в сообщении надзорного органа. По предварительной информации, авария произошла из-за неисправности задвижки на насосной станции.