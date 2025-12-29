Каждый второй житель Березников остался без воды из-за коммунальной аварии

Аварийный бригады приступили к ликвидации аварийной ситуации (архивное фото).
Существенная часть города Березники Пермского края осталась без воды из-за коммунальной аварии. Об этом сообщается на сайте городского поставщика услуг холодного водоснабжения и водоотведения, ООО «Березниковская водоснабжающая компания».
«29 декабря до окончания работ, в связи с устранением аварийной ситуации возможно заниженное давление или частичное отсутствие водоснабжения», — предупредили в компании «БВК». В списке улиц, попавших под отключение, значатся: 1-я и 2-я Абрамовская, 8 Марта, Аксакова, Бажова, Белинского, Веры Бирюковой, Володарского, Войкова, Всеобуча, Гагарина, Герцена, Гражданская и еще 60 улиц. Всего по информации ООО «БВК», без воды остались порядка 73 тысяч жителей.
В городе организован подвоз воды. Автоцистерна с питьевой водой будет находиться у городской больницы с 12:00 до 14:00. «В графике подвоза воды возможны задержки на время заполнения автоцистерны», — предупреждает ООО «Березниковская водоснабжающая компания».
По данным на 1 января 2025 года, в Березниках проживало почти 146 тысяч человек. Таким образом, примерной каждый второй горожанин остался без водоснабжения. Прокуратура города организовала проверку по факту произошедшего. «Прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе в части соблюдения нормативных сроков устранения коммунальной аварии, организации подвоза воды населению», — говорится в сообщении надзорного органа. По предварительной информации, авария произошла из-за неисправности задвижки на насосной станции.