Волонтеры Омского НПЗ вручили детям более 2000 новогодних подарков

Акция «Письмо Деду Морозу» проводится в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». На предприятии она стала ежегодной традицией — в 2025 году ей исполнилось 13 лет. Ежегодно в ней участвуют свыше 1500 сотрудников завода, включая руководителей. Также в рамках той же программы работники ОНПЗ помогают собирать в школу детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.