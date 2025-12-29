Волонтеры Омского НПЗ вручили детям более 2000 новогодних подарков

Волонтеры ОНПЗ исполнили новогодние желания 250 детей из 38 комплексных центров социального обслуживания Омской области и адаптивной школы-интерната в селе Красноярка. Накануне праздника для ребят был организован новогодний спектакль с участием сказочных персонажей, а также вручены подарки, о которых они написали Деду Морозу.
Все презенты подбирались индивидуально с учетом рекомендаций педагогов и родителей. Среди них — развивающие наборы, книги, конструкторы и инвентарь для зимних игр. Кроме того, воспитанникам детских домов, школ-интернатов и партнерских организаций передали 1800 сладких новогодних наборов.
Акция «Письмо Деду Морозу» проводится в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». На предприятии она стала ежегодной традицией — в 2025 году ей исполнилось 13 лет. Ежегодно в ней участвуют свыше 1500 сотрудников завода, включая руководителей. Также в рамках той же программы работники ОНПЗ помогают собирать в школу детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
«Омский нефтеперерабатывающий завод уделяет особое внимание поддержке семей с детьми. Мы, как ведущий работодатель, помогаем создать условия для развития подрастающего поколения. Личное участие наших сотрудников в таких акциях — яркое тому подтверждение», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Программа «Родные города» реализуется «Газпром нефтью» в регионах ее присутствия — в том числе в Омской, Тюменской, Томской, Оренбургской областях, ХМАО-Югре, ЯНАО, Москве и Санкт-Петербурге. Цель инициативы — улучшение качества жизни и устойчивое развитие территорий. Компания является официальным партнером «Национальных проектов России».