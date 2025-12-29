Сотрудники МЧС выявили нарушения при продаже пиротехники в Омской области

В одном из магазинов в Шербакуле фейерверки хранились не в специально отведенном для этого помещении, как того требуют правила. В другой торговой точке пиротехника находилась прямо на прилавке — с открытым доступом для покупателей. Такие условия создавали реальную угрозу возгорания и ставили под опасность жизни посетителей и персонала.