Сотрудники МЧС выявили нарушения при продаже пиротехники в Омской области

В преддверии новогодних праздников инспекторы Государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Омской области усилили проверки торговых точек, реализующих пиротехнические изделия. В ходе профилактических обследований выявлены серьезные нарушения требований пожарной безопасности.
В одном из магазинов в Шербакуле фейерверки хранились не в специально отведенном для этого помещении, как того требуют правила. В другой торговой точке пиротехника находилась прямо на прилавке — с открытым доступом для покупателей. Такие условия создавали реальную угрозу возгорания и ставили под опасность жизни посетителей и персонала.
По результатам проверок составлены административные протоколы по статье 20.4 КоАП РФ — за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 15 до 400 тысяч рублей.
«Нарушения при хранении и продаже пиротехники — это прямая угроза жизни. Хранение рядом с легковоспламеняющимися материалами, отсутствие средств пожаротушения и скопление людей в торговых точках в праздничные дни многократно повышают риски. Мы требуем от предпринимателей неукоснительного соблюдения норм. Все выявленные нарушения будут пресекаться, а виновные — привлечены к ответственности», — подчеркнул Денис Зяткевич, заместитель начальника отдела административной практики и дознания управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Омской области.
Проверки продлятся до 12 января. МЧС напоминает: приобретать пиротехнику следует только в лицензированных специализированных магазинах. Изделия с повреждённой упаковкой, истекшим сроком годности или купленные в несанкционированных местах могут представлять опасность.