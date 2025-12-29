Ричмонд
Путин подписал закон о требованиях к ветеринарам-фармацевтам

Путин подписал закон об упрощении требований к ветеринарам-фармацевтам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об исключении требования о наличии у ветеринаров-фармацевтов сертификата специалиста для осуществления фармацевтической деятельности, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Законом предусматривается, что осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения имеют право физические лица с высшим или средним ветеринарным образованием (в целях осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения), при этом исключается требование о наличии у указанных лиц сертификата специалиста либо пройденной аккредитации специалиста.

Законом также вносятся изменения, касающиеся порядка созыва общего собрания членов сельхозкооператива. Отмечается, что члены кооператива должны быть уведомлены о созыве общего собрания членов кооператива не позднее чем за 15 дней до даты его проведения в случае включения в повестку дня вопроса о выборах председателя кооператива в случае его смерти или признания его недееспособным или ограниченно дееспособным на основании решения суда.