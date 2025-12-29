Путин подписал закон о требованиях к ветеринарам-фармацевтам

Законом также вносятся изменения, касающиеся порядка созыва общего собрания членов сельхозкооператива. Отмечается, что члены кооператива должны быть уведомлены о созыве общего собрания членов кооператива не позднее чем за 15 дней до даты его проведения в случае включения в повестку дня вопроса о выборах председателя кооператива в случае его смерти или признания его недееспособным или ограниченно дееспособным на основании решения суда.