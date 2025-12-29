Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Точки бесплатного Wi-Fi могут появиться на воронежских остановках и в ТЦ

Этот вопрос, по словам губернатора Александра Гусева, прорабатывается.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже появится больше точек доступа к бесплатному Wi-Fi, работающих в условиях отключения мобильного интернета. Их планируют разместить в торговых центрах и на остановках общественного транспорта. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в ходе прямого эфира в понедельник, 29 декабря.

На данный момент, по словам главы региона, этот вопрос прорабатывается властями и специалистами связи.

Кроме того, губернатор отметил, что отключение мобильного интернета в регионе прежде всего связано с безопасностью. Однако в целом ситуация не выглядит безнадёжной. Выйти в интернет можно при помощи «белого списка», который периодически пополняется новыми ресурсами.