Точки бесплатного Wi-Fi могут появиться на воронежских остановках и в ТЦ

Кроме того, губернатор отметил, что отключение мобильного интернета в регионе прежде всего связано с безопасностью. Однако в целом ситуация не выглядит безнадёжной. Выйти в интернет можно при помощи «белого списка», который периодически пополняется новыми ресурсами.