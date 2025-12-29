Точки бесплатного Wi-Fi могут появиться на воронежских остановках и в ТЦ

В Воронеже появится больше точек доступа к бесплатному Wi-Fi, работающих в условиях отключения мобильного интернета. Их планируют разместить в торговых центрах и на остановках общественного транспорта. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в ходе прямого эфира в понедельник, 29 декабря.
На данный момент, по словам главы региона, этот вопрос прорабатывается властями и специалистами связи.
Кроме того, губернатор отметил, что отключение мобильного интернета в регионе прежде всего связано с безопасностью. Однако в целом ситуация не выглядит безнадёжной. Выйти в интернет можно при помощи «белого списка», который периодически пополняется новыми ресурсами.