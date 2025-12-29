Названы болезни, при которых нельзя пить шампанское на Новый год

По словам эксперта, у пациентов с гастритом даже один бокал может вызвать обострение, а при синдроме раздражённого кишечника — спровоцировать боль и спазмы из-за газов и кислотности. При неспецифическом язвенном колите и болезни Крона шампанское способно усугубить воспаление. Высокое содержание сахара в напитке вредно людям с диабетом и инсулинорезистентностью, так как резко повышает уровень глюкозы в крови.