Названы болезни, при которых нельзя пить шампанское на Новый год

Хотя шампанское содержит меньше алкоголя в процентном соотношении, чем крепкие напитки, оно может нанести серьёзный вред людям с хроническими заболеваниями пищеварительной системы, предупредила врач-гастроэнтеролог Светлана Мингазова. Она подчеркнула, что при язвенной болезни любой алкоголь усиливает секрецию желудочного сока, раздражает стенки и замедляет заживление.

Источник: Life.ru

По словам эксперта, у пациентов с гастритом даже один бокал может вызвать обострение, а при синдроме раздражённого кишечника — спровоцировать боль и спазмы из-за газов и кислотности. При неспецифическом язвенном колите и болезни Крона шампанское способно усугубить воспаление. Высокое содержание сахара в напитке вредно людям с диабетом и инсулинорезистентностью, так как резко повышает уровень глюкозы в крови.

При панкреатите и желчнокаменной болезни употребление игристого особенно опасно — оно раздражает поджелудочную железу и может усилить болевой синдром. Напиток также нежелателен при заболеваниях печени, почек и склонности к аллергическим реакциям.

«Из-за большого количества пузырьков игристое зачастую вызывает выраженное похмелье даже у здоровых людей. Тем, кто страдает мигренями и плохо переносит алкоголь, лучше исключить шампанское из праздничного меню», — отметила медик в интервью «Газете.ru».

Ранее стоматолог объяснил, почему от шампанского и оливье болят зубы. Кроме того, Life.ru раскрыл, как отличить шампанское от газировки со спиртом. Кстати, охлаждать шампанское в морозилке нельзя.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.