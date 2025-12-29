Путин подписал закон о запрете на продажу вейпов и табака на остановках

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу вейпов и табачной продукции на остановках общественного транспорта. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Речь идет о розничной торговле табаком, никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами для их потребления на остановках городского и пригородного транспорта. Соответствующие изменения внесены в федеральный закон об охране здоровья граждан от табачного дыма и никотина.
При этом в законе предусмотрено исключение. Запрет не будет действовать, если торговая точка на остановке является единственным местом в населенном пункте, где продается такая продукция. Отмечается, что новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
Тогда же глава государства подписал ряд других законов. В частности, о штрафах за тонировку у временно ввезенных авто. Теперь за чрезмерное затемненное стекол придется заплатить 500 рублей. В прошлом правило распространялось только на те авто, которые находятся в России постоянно.